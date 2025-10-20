Снимка: iStock
Автомобилът бил управляван от неправоспособен водач
23-годишна жена почина при катастрофа в Благоевградско, съобщиха от полицията.
На 18 октомври на пътя между селата Михнево и Кърналово, автомобил, управляван от неправоспособен 33-годишен водач, се преобърнал. Шофьорът карал с несъобразена скорост.
17-годишно момиче загина в катастрофа на АМ „Тракия”
Младата жена загинала на място. Водачът и 43-годишна пътничка са с комоцио, а 17-годишно момиче е с натъртвания, предаде DarikNews.
Тестовете за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни.Редактор: Дарина Методиева
Източник: DarikNews
