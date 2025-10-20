От 21 октомври, в продължение на една седмица, експерти от Министерството на околната среда и водите, Изпълнителната агенция по околна среда, регионалните инспекции и дирекциите на националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ ще наблюдават един от най-емблематичните видове у нас – кафявата мечка. Ще се работи на терен в основните местообитания на вида – Рила, Пирин, Витоша, Западни Родопи и Средна Стара планина.

Експертите ще събират данни за следи, поведение и възможни заплахи за мечките, а в Западните Родопи ще бъдат поставени 14 фотокамери, които ще следят денонощно активността на животните.

Продължава и пилотният проект за ДНК мониторинг, който ще помогне да се определи по-точно броят и структурата на популацията и да се подобри управлението и опазването на вида, уточняват от МОСВ.

