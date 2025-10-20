-
Жалбата е подадена от фирма срещу решение на главния секретар на Румен Радев
Комисията за защита на конкуренцията образува открито производство срещу администрацията на президента. Жалбата е подадена от фирма срещу решение на главния секретар на Румен Радев.
Решението е за доставка на медицинско оборудване за лечебни заведения - бенефициенти от благотворителната инициатива "Българската коледа" 2024/2025, разделена на 22 обособени позиции. Жалбата е по реда на закона за обществените поръчки.
