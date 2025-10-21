Президентът Румен Радев е издал укази, с които назначава посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан. Те са публикувани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Наталия Евгениева Узунова е новият посланик в Белгия, Елизабет Константинова Върбанова - в Нидерландия, а Георги Петров Воденски - в Казахстан.

Според Конституцията президентът назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на Министерския съвет.

„Посланиците са съгласувани миналата седмица най-сетне пакетно, както трябва да бъде, но и с компромиси от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици като Вашингтон”, каза президентът в края на август. Искам да призова тази тенденция за временно управляващи посолствата да не се превръща в норма, а тя вече клони в такава”, добави Радев.

Ден по-късно премиерът Росен Желязков отговори, че Министерският съвет ще предложи посланици. Предвижда се предварително съгласуване с президента преди правителството да направи своите предложения. „Това има една цел - да се синхронизират вижданията на президент и правителство по отношение на външнополитическата дейност на държавата в лицето на посланиците”, обясни Желязков. Отдавна сме изпратили имената в президентската институция. Радостното е, че президентът съгласува тези имена и с решение на Министерски съвет ще му ги предложим, каза премиерът тогава.

