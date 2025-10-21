Протест пред Съдебната палата в Пловдив преди делото за смъртта на 21-годишния Ангел Здравков от Пазарджик. Младежът беше намушкан два пъти с нож. Мотивът е ревност.

Ученикът Никола Райчев, който вече беше осъден за престъплението на доживотен затвор, обжалва наказанието. Адвокатът му поиска ново разглеждане на делото и намаляване или отмяна на присъдата.

Доживотен затвор и 1 млн. лв. компенсация за убийството на Ангел Здравков

Близките на жертвата направиха паралел между убийството и случая с 15-годишното момче, намушкано в столичен мол.

„Един път каза в залата "съжалявам", ама това "съжалявам" не ми доведе детето у нас. Затова искаме доживотен затвор. Трябва да приключат тези безумства. Те продължават. Ето, виждате - поредният случай вчера. Докато няма закони, докато не се спазват и не се наказва, ще продължават. Нашите деца ще изчезват“, Михаела Здравкова, майка на убития младеж.

„В държавата трябва нещо коренно да се промени. Ако това момче го пуснат след 20 години, точно след пет дни ще дадат по телевизията, че някой е намушкал друг на центъра.

Заради това се случва. Снощи гледах - в мола, това момче“, Александър Здравков, чичо на убития младеж.

