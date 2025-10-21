Политическо движение „Социалдемократи“ официално напусна коалицията „БСП–Обединена левица“. Решението е взето на заседание на Националния съвет на движението и вече е съобщено на партньорите им в коалицията. От формацията обясняват хода си с мотива, че реалните решения в държавата не се вземат от управляващата коалиция, нито от мандатоносителя, а „от други центрове на влияние“

„След като беше разпоредено на министър-председателя да не свиква повече Министерски съвет и след като стана ясно, че решенията се диктуват от г-н Пеевски, всички виждат, че държавата не се управлява от коалицията“, заяви Елена Нонева, председател на Политическо движение „Социалдемократи“.

По думите ѝ, изборите в Пазарджик са се превърнали в катализатор на процесите в българската политика, които „осветяват истинското лице на основните политически сили“. Въпреки това, Нонева подчерта, че в самата коалиция БСП–ОЛ напрежение няма, но политическата ситуация в страната вече е станала непоносима за социалдемократите.

На този фон и други участници в коалицията настояват левицата да предприеме решителни действия.

От Платформа „Социализъм XXI век“, която е част от БСП, Емил Костадинов призова партията да напусне управлението незабавно.

„Аз не зная дали това може да бъде поправено, но единственият отговорен ход на БСП е днес категорично да напусне тази управленска конструкция и да откаже участие в каквито и да е опити за възобновяването ѝ. Прелъстен е управленският екип, партията не е прелъстена — левите хора, уви, останаха без представителство“, заяви Костадинов.

Публикуваме прессъобщението без редакции:

Извънредните местни избори в Пазарджик се превърнаха в катализатор на множество процеси в българската политика и осветиха истинското лице на основните политически сили. След като лидерът на ГЕРБ и мандатоносител на настоящото управление еднолично разпореди отстраняването на председателя на Народното събрание и публично унизи доц. Наталия Киселова, коалиционният съвет на левицата прие това поругаване без никаква съпротива. Ние като партия реагирахме единствено с публична позиция в знак на несъгласие срещу това поведение.

Когато впоследствие Бойко Борисов предложи – отново разпореждайки – включването на партията на Делян Пеевски пряко в управлението на страната, а БСП прие това безусловно и без консултации с коалиционните си партньори, ние заявяваме категорично: не можем да седнем на една маса със задкулисието. Не желаем да участваме, нито пряко, нито косвено, в подобно преформатирано управление на България.

Вчера задкулисието направи лек опит за отстъпление, след като Делян Пеевски обяви, че партията му ще подкрепя управлението, без да участва в него. Това е резултат от страха, че прекалената демонстрация на власт и зависимости поражда сериозно обществено недоволство. Но този маньовър не променя нищо по същество – задкулисието продължава да дирижира българската политика в пълен обем, макар и вече с привидна сдържаност.

Поради всичко това, от днес Политическо Движение Социалдемократи се оттегля от Коалиция „БСП – Обединена левица“. Оставаме с надеждата, че един ден в България ще съществува истинска, чиста, принципна и единна левица, свободна от зависимости и задкулисни влияния!

За огромна беда, задкулисието у нас владее почти всички лостове на властта. Неговите пипала се простират от институциите, през голяма част от партиите, до медиите. Решенията се вземат авторитарно и извън институционалния и правов ред. Демокрацията е смазана, свободата на словото е притисната в ъгъла, а страхът е обхванал голяма част от обществото. Изборите вече открито се купуват. Съпротивителните сили в държавата, политическите партии и обществото отслабват с всеки изминал ден.

Стоим на прага на пълен авторитаризъм, маскиран като демокрация.