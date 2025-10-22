Министърът на вътрешните работи, главният секретар на МВР и председателят на Държавната агенция „Национална сигурност“ са извикани на изслушване в Комисията за контрол на службите. Темата е вотът за Общински съвет в Пазарджик.

Именно резултатът от изборите там доведе до криза в управлението на страната и серия от преговори между управляващите партньори.

ГЕРБ и ИТН предложиха ротационно председателство на Народното събрание

По време на изборния ден, в село Огняново имаше граждански арест по съмнение за купуване на гласове. Към този момент директорът на областната полиция е отстранен от длъжност и тече проверка.

