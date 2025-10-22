Докато "Титаник" потъва, капитаните не смеят вече и да преподреждат дивана. Борисов се пенсионира и Пеевски взима решенията. Страхът му да вкара лидера на ДПС в санитарния кордон, доведе до катастрофа за ГЕРБ. Вече няма трима премиери - оттук нататък управлява само Пеевски. Ние имаме план отпор, който ще следваме. Ще покажем, че сме алтернатива на статуквото. Това каза в кулоарите на парламента депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

На свой ред народният представител Божидар Божанов посочи, че ПП-ДБ е внесла изменения в Закона за съдебната власт. "Целта е да се променят правилата и след това да преминем към избор на нов ВСС. Това е единственият начин Пеевски да бъде изваден от съдебната власт", добави той.

Денков: Благомир Коцев и Васил Терзиев са подходящи за кандидат-президенти

Асен Василев: Здравната комисия трябва да приеме законопроекта за заплатите на младите медици

Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев коментира днешните ключови теми пред парламента, като акцентира върху две основни линии – здравеопазването и върховенството на закона.

„Най-важната работа, която парламентът има да свърши днес, е в Здравна комисия да се приеме на второ четене законопроектът за заплащането на младите медици, медицинските сестри и акушерките“ заяви Василев. По думите му именно този акт ще гарантира, че България ще има истинско, устойчиво здравеопазване.

Европарламентът обсъжда върховенството на закона у нас

Асен Василев подчерта, че докато вниманието у нас е насочено към вътрешнополитически въпроси, днес в Европейския парламент всички депутати обсъждат върховенството на правото в България.

„Тук не става въпрос само за случая с Благомир Коцев. Имаме главен прокурор, който от юли месец е абсолютно незаконен – и това вече го казват няколко съдебни състава. Не само Върховният касационен съд, но и Административният съд потвърждава същото“, посочи той.

Според Василев ситуацията представлява пълен правов скандал, довел до безпрецедентна реакция от страна на европейските институции. „Стигнахме до там целият Европейски парламент да обсъжда това. Най-вероятно последствията ще бъдат много по-тежки от спирането на 200 милиона лева от второто плащане по Плана за възстановяване и устойчивост“, предупреди той.

Лидерът на ПП е категоричен, че отговорността е на управляващото мнозинство, което според него „трябва да направи така, че България да стане справедлива, нормална държава – с истински главен прокурор, а не с узурпатор“.

„Бюджетът не е бакалска сметка“

На въпрос за предстоящия държавен бюджет, Василев бе предпазлив: „Слухове за бюджета не коментирам. Винаги изчаквам да излезе документът, за да могат да се обсъждат реални неща. Това не е бакалска сметка, а сериозен инструмент на държавата“, заяви той.

Според него е силно притеснително, че в управляващото мнозинство вече са започнали разговори по параметрите на бюджета, при положение че по закон проектът трябва да бъде внесен до края на месеца.

Асен Василев бе попитан за позицията на ПП относно ротацията на председателя на парламента.

„Това, което виждаме, е мимикрия. След като казаха, че ще преформатират всичко, накрая се оказа, че просто ще въртят постове“, коментира той.

А преди заседанието на НС в кулоарите на парламента съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков коментира: "Важно е Народното събрание да заработи, да се внесе бюджет, да се приемат данъчни закони и закони за заплатите на медиците и специалистите. Това са важните въпроси днес".

На въпрос какво мисли за ротационното председателство на Народното събрание, Денков отговори: „Питайте управляващите“.

Съпредседателят на ПП–ДБ допълни, че разговор за преформатиране на управлението не е воден с тях и няма причина за такъв. „Виждаме в момента, че управлението е толкова нестабилно, че всеки опит нещо да се пооправи може да доведе до срутване на системата“, добави Денков.

Редактор: Цветина Петкова