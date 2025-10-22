В полицията в Дупница е образувано досъдебно производство за противозаконно присвояване на голяма сума пари, които са били събрани от живеещите в жилищен блок в Дупница, съобщиха от полицията.

Парите били събирани за ремонт на покрива и погасяване на сметки за общите части на входа.

Става въпрос за сума от над 20 000 лв. Едната сума - около 19 хиляди е била предназначена за ремонт на покрива, а около три хиляди - за покриване на текущи разходи. По данни на заявителите парите са събрани от домоуправителката за времето от март 2025 г. до вчера. За случая е уведомена прокуратурата.

