Четирима души, сред които две деца, пострадаха при пътнотранспортно произшествие в Гоце Делчев, съобщиха от ОД на МВР в Благоевград.

По данни на полицията, кола, управлявана от 69-годишен мъж, е навлязла в насрещното и се е ударила в движещ се срещу нея автомобил, чийто водач е 63-годишен чужд гражданин. След сблъсъка първото МПС е продължило движението си и е ударило кола, управлявана от 38-годишна жена.

Двама загинаха при катастрофа в Ямболско

При инцидента са пострадали водачите на първия и третия автомобил, които са получили натъртвания в областта на гръдния кош. Двете 11-годишни момчета, пътували с жената, са с оток в областта на главата, като при едното е констатирано и натъртване на подбедрицата.

Пробите за алкохол на тримата водачи са отрицателни.

Редактор: Цветина Петкова