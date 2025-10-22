По-строги санкции за младите шофьори влизат в сила в Европейския съюз. Целта е да се подобри пътната безопасност и да се намалят инцидентите, които водят до близо 20 хил. смъртни случая годишно. Евродепутатите одобриха нови правила, които включват:

►Шофьорска книжка с валидност от 15 години;

►Най-малко две години изпитателен срок за начинаещи водачи;

►Нова цифрова шофьорска книжка, която може да замени физическия носител;

►Невъзможност да се избегне лишаването от правото на шофиране в чужбина.

Според Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите промените ще имат ефект, ако някой наблюдава дали наистина се прилагат.

„Например казваме, че при подновяване на свидетелството за управление на МПС ще се изисква съответното медицинско по образец, но се предвижда и възможност за самооценка. Това не го разбирам по никакъв друг начин освен в някакъв образец на документ аз да впиша и декларирам че съм здрав психически и физически. Тоест, българският народ ще премине на вариант самооценка и това няма да има нищо общо с истината”, заяви той в Обедния информационен блок по NOVA NEWS.

Редактор: Мария Барабашка