През 2025 г. до средата на октомври са регистрирани едва девет донорски ситуации. Преди няколко дни, след донорска ситуация в Силистра, органите на починал мъж бяха изпратени в Румъния. Същото се случи и през месец юни тази година. И това не са изолирани случаи.

В предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS темата коментират Радостина Гетова, главен експерт в дирекция „Управление, координация и контрол на трансплантацията и асистираната репродукция“ в ИА „Медицински надзор“, адв. Христина Николова, пациент с бъбречна трансплантация и член на УС на Асоциацията на пациентите с бъбречни заболявания и приятели, както и здравният журналист от „Медикал Нюз“ Полина Тодорова.

За Европейския ден на донорството 11 октомври: 40 сгради у нас ще светят в зелено

„Като среден брой сме имали около 16 донорски ситуации, от които около 20 трансплантации са реализирани“, коментира Радостина Гетова. По нейните думи ръстът на донорството в Европа не е такъв, какъвто трябва да бъде, за да се задоволят нуждите на всички държави.

Според нея с годините е увеличено финансирането както на координаторите, така и на лечебните заведения, съгласно нормативните уредби. Има повишаване на сумите, които се предоставят при трансплантации.

Полина Тодорова изказа благодарност към близките и семействата на хора, изпаднали в клинична смърт, които са дарили органите им, за да спасят човешки живот.

„От 10 години следя проблема в сферата на трансплантологията и, за съжаление, нещата съвсем не се подобряват. Дори бих казала, че се влошават“, коментира Тодорова.

„Моята трансплантация беше преди 20 години, когато нивото на трансплантациите в България беше аналогично на това 20 години по-късно. Аз бях на 25 години и нямах избор. Нямаше как да стоя и да чакам държавата да реорганизира процеса. За съжаление нещата и към днешна дата не са се променили“, споделя адв. Христина Николова.

Според нея не е редно, когато има донорска ситуация, органите да се предоставят на други държави.

Полина Тодорова коментира, че има непрекъснат обмен на органи и може да се проследи потокът от дарения чрез специална платформа. „Друг е въпросът дали тези органи могат да се трансплантират в нашата държава“, допълва тя.

Целия разговор гледайте във видеото.