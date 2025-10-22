Снимка: iStock
Фондация "Глобални библиотеки – България" стартира проект, насочен към деца от 0 до 3 години и техните родители, с цел да ги приобщи към света на книгите още от най-ранна възраст
Нова инициатива, наречена "Библиотека в кошница", цели да насърчи ранното приобщаване към книгите и четенето при най-малките. Десет читалищни библиотеки в малки населени места вече са оборудвани със стартови комплекти, съдържащи книги и материали, които подпомагат работата със семействата. Зад проекта стои фондация "Глобални библиотеки – България", а целта е да се създаде трайна връзка между децата, родителите и книгите.
Проектът е оборудвал десет читалищни библиотеки в по-малки населени места със специални стартови комплекти. Всяка "кошница" съдържа пакет от 65 книги, предназначени както за ранно детско развитие, така и в помощ на родителите.
Прозорец към света: България представя авторите си на световната литературна сцена
"Нуждата да се работи в цялата страна с деца и родители е отдавна разпозната от библиотечната асоциация и от нас като фондация", сподели Тарандова в предаването "Социална мрежа" по NOVA NEWS. Тя подчерта, че един от основните фокуси на проекта е именно работата с родителите. "Ако родителят не е убеден, малкото време, което детето прекарва в библиотеката, яслата или детската градина с книги, не е достатъчно", обясни тя. Затова проектът цели да убеди родителите в ползата от съвместното четене и да им покаже как те самите могат да бъдат пример за децата си.
Нови услуги в библиотеките: Отвъд традиционното четене
Успоредно с подобни инициативи, българските библиотеки разширяват и модернизират своите услуги. Една от тях е библиотерапията – метод за преодоляване на житейски трудности и кризи чрез литературата. Чрез срещи с консултант по библиотерапия, хората могат да получат помощ при справяне със загуба, развод, раздяла и други деликатни ситуации.
"Установено е във времето, че препоръчването на подходяща литература, която показва тези житейски ситуации, помага на хората да преодолеят кризи", обясни Тарандова. Фондацията вече е обучила над 350 библиотечни специалисти в цялата страна, които могат да препоръчват подходящи книги според възрастта и конкретния проблем.
Друга иновативна практика е използването на "Колелото на емоциите" и приказкотерапията, които чрез книги и истории помагат на децата да разпознаят и осмислят своите емоции. Тези методи показват, че преживявания като радост и скръб са характерни за всички и могат да бъдат преодолени.
Целия разговор гледайте във видеото.
