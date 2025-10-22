Десетима служители на ДАИ вече са били отстранени поради съмнения за корупционни практики, след сигнали от транспортни фирми. Това заяви пред журналисти в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов.

България няма да намалява възрастта за получаване на шофьорска книжка

„Ние не сме полиция, но реагираме, когато фирмите сигнализират за изнудване или искане на „такса спокойствие". Хората се страхуват да се подпишат, защото днес аз съм министър, утре - не. Но гнилите ябълки трябва да се махнат от кошницата“, заяви той.

Караджов подчерта, че всички писмени сигнали за корупция в агенцията са изпратени до главния прокурор. „Там, където има дори абстрактно споменаване на корупция, всичко е препратено към прокуратурата. Разследващите органи ще трябва да извършат проверки по всеки отделен случай“, допълни министърът.

Задържаха и уволниха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Редактор: Ина Григорова