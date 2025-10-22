Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов коментира новата европейска директива за пътна безопасност, като подчерта, че България вече прилага част от изискванията.

„Годишният технически преглед и проверката на километража са правила, които у нас действат отдавна. На сайта на „Автомобилна администрация" всеки може да провери колко километра е изминал даден автомобил и с какъв двигател е“, каза министърът.

Относно предложението за въвеждане на възраст 17 години за младите шофьори, той бе категоричен, че България ще се въздържи.

Гроздан Караджов: Корупцията в ИААА е системен проблем, който аз подцених, и повече няма да подценявам

„Като държава с най-висок травматизъм и много загинали по пътищата, за нас е рисковано да намаляваме възрастта за получаване на книжка на 17 години. Не сме против, но сме въздържали се, а въвеждането ще стане най-късно, доколкото ни позволява европейският договор“, уточни той.

Министърът потвърди, че България има готовност да въведе и електронни шофьорски книжки.

„Министерството на електронното управление вече има такава разработка. Върви се в тази посока във всички държави. Издаването на този тип документи ще продължи да е от компетенцията на МВР“, поясни Караджов.

По думите му всички изисквания на директивата ще бъдат въведени в срок, като крайният за държавите членки е 2030 г.

Липса на превозвачи и реформа в обществения транспорт

Караджов посочи, че най-тревожната ситуация е в сектор „пътнически превози“, където няма желаещи превозвачи да обслужват линии до малките населени места.

„Длъжни сме да осигурим поне три пъти на ден удобен транспорт за всички граждани, независимо дали става дума за населено място. Ще се позовем на статистически данни и като осигурим субсидии за превозвачите“, каза вицепремиерът.

Според него най-тревожна е картината с маршрутните разписания. „Няма желаещи превозвачи, които да искат да работят по малките населени места в областта. Това е дефект на регулацията на националната транспортна схема. Предвиждаме с внасянето със Закона за обществения транспорт, да започнем работа и по наредбите. Ще гарантираме обществен транспорт до всяко населено място — това е въпрос на достойнство и държавност“, добави Караджов.

Той откри заедно с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев информационна среща, част от Националната информационна кампания за въвеждане на еврото в България.

Транспортният министър подкрепя създаването на единен контролен орган на пътя

Пощенските услуги и финансовите затруднения на „Български пощи“

По време на срещата с местните власти са били обсъдени и проблемите на държавната пощенска мрежа.

„Пощите разполагат с много намален персонал и са в тежки задължения, в дългова криза. Това също беше един от важните въпроси, които разгледахме,“ заяви министърът.

Инфраструктурни проекти и концесии в Русе

Караджов съобщи, че се очаква скоро да започне работа по интермодалния терминал в Русе и концесионирането на двете местни пристанища.

„НКЖИ започва работа по терминала. Предвиждаме процедурата за концесия да започне дори преди фактическото му завършване. По отношение на пристанищата имаме избран консултант, изтекъл е срокът за обжалване и предстои подписване на договора. До края на април очакваме концесионната процедура да е приключила“, обяви министърът.

„Румъния блокира разширяването на мостовете и фериботите, корупцията в пътния контрол е под сериозен натиск“

Министърът на транспорта и съобщенията заяви, че напредъкът по изграждането на нови мостове и фериботни връзки между България и Румъния среща системни спънки от румънска страна. Той обясни, че въпреки активната работа на двете държави и Европейската комисия, румънските власти проявяват неохота да разширят свързаността отвъд единствената точка Русе - Гюргево.

„От пет месеца работим по пътната карта за коридорите север–юг. Видно е, че има желание от страна на Румъния да остане само една точка – Русе – Гюргево. Те нямат готовност дори да подпишат споразумение за нови мостове. Не става дума за пари или строителство, а просто за съгласие на хартия“, подчерта Караджов.

Министърът добави, че процедурите по третия мост при Русе се бавят с години и въпреки натиска от българска страна, екологичната процедура едва сега започва да се придвижва. „Преминаването към проектиране и финансиране ще отнеме още доста време“, призна той.

По думите му фериботната линия Русе–Гюргево би могла да поеме до 25% от трафика на моста, но и там липсва сътрудничество от румънска страна. Караджов уточни, че България е настоявала за съвместна среща с румънското правителство в Русе, но тя е била отменена, след като съседите ни извадили темата от дневния ред.

Караджов определи като „фалшиви новини“ твърденията за предстояща стачка в транспортния сектор, като заяви, че зад тях стоят хора, засегнати от антикорупционните действия в пътния контрол.

„Това са хора с меко казано спорна репутация. Те бяха засегнати от антикорупционните мерки и сега се чудят как да запазят топлите си места на пътя с палката. Когато бръкнеш в кошера на търтеите, те започват да жилят. Но няма да успеят“, коментира министърът.

Той съобщи, че десетима служители вече са били отстранени поради съмнения за корупционни практики, след сигнали от транспортни фирми.

„Ние не сме полиция, но реагираме, когато фирмите сигнализират за изнудване или искане на "такса спокойствие". Хората се страхуват да се подпишат, защото днес аз съм министър, утре - не. Но гнилите ябълки трябва да се махнат от кошницата“, заяви той.

Караджов подчерта, че всички писмени сигнали за корупция в агенцията са изпратени до главния прокурор. „Там, където има дори абстрактно споменаване на корупция, всичко е препратено към прокуратурата. Разследващите органи ще трябва да извършат проверки по всеки отделен случай“, допълни министърът.