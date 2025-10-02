Снимка: БГНЕС
-
ПАСЕ спря мониторинга на България, това предизвика скандал в парламента
-
Словесният сблъсък между Радев и управляващите: До какво ще доведе изострянето на тона
-
Делян Пеевски: В президентството в момента се прави партия
-
Борисов: Светът уверено върви към война. Много съм притеснен
-
Проф. Христофор Караджов: Не за пръв път американско правителство спира работа
-
НС ще разгледа механизма за назначаване на шефове на ДАНС, ДАР и ДАТО
По думите му обаче закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно
За единен орган, който да контролира спазването на правилата за движение по пътищата, се обяви транспортният министър Гроздан Караджов след скандала с исканите от екипа на Роби Уилямс подкупи.
По думите му обаче закриването на "Автомобилна администрация" не е толкова лесно, тъй като агенцията има функции по европейски директиви, които не могат да бъдат закрити и трябва да останат под шапката на транспортното министерство.
Властта поиска закриване на ДАИ и увери, че няма да вдига данъци (ОБЗОР)
"На 28 януари тази година, защото бях първият, който предложи на кръгла маса в НС създаването на единен контролен орган на пътя именно посочвайки, че това трябва да е вътрешния министър, защото такава е традицията на контрола у нас. Радвам се, че дойде Роби Уилямс в България, за да узрее коалицията за тази идея, защото тогава през януари, когато я предложих, нямаше толкова голямо съгласие. Сега виждам, че всички са съгласни и предполагам, че ще отнеме не повече от месец-два", каза министърът на транспорта Гроздан Караджов.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни