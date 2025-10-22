"Случилото се през изминалата седмица е предвестник за предстояща политическа криза, която ще доведе до предсрочни избори в рамките на следващата година. Политическата криза беше предизвикана от Бойко Борисов - парламентът не работи една седмица, имаше отложено заседание на МС, създадоха се свръхочаквания, че ще има преформатиране на коалиционната форма на управление, включително със смяна на министри. Мнозина сметнаха, че Борисов доминира в рамките на политическия процес на управляващото мнозинство. Днес разбрахме, че няма да има никакви съществени промени. Така че, ако има новина, тя е, че лидерът на ГЕРБ се оказа губещ, защото изглежда са надделели други фактори в управлението." Това каза политологът доц. Милен Любенов в „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Ако трябва да се търси единство на тази коалиция, на кръглата маса днес трябваше да има представители на останалите участници в управлението. Все още не сме чули от ИТН каквато и да е оценка на събитията през тази седмица. Остава впечатлението, че има нещо неизговорено в рамките на управляващото мнозинство, което може да бъде индикатор за бъдеща криза”, каза още той.

Любенов запита защо Борисов е недоволен от ИТН и БСП. Според него, ако лидерът на ГЕРБ има забележки към някои от министрите на другите две партии, трябва да го заяви и да обясни, но това не се е случило.

„Много се съмнявам, че той има контрол и върху решения, които се взимат в партията му”, посочи още Любенов.

Той обясни, че предложението на ГЕРБ за ротационен председател на НС означава, че ще има договорка между коалиционните партньори. Според него целта е да бъде сменена Наталия Киселова, „за да бъде гарантирана цялата домова книга”.

„В момента, единственият от тази „домова книга”, когото президентът би избрал и едва ли ще бъде в интерес на управляващите, е Киселова. С нейната замяна те си гарантират, че при предсрочни избори ще има контрол върху политическите процеси по време на предизборната кампания със служебното правителство”, смята още той.

Според Любенов, ако БСП не се съгласят с това решение за смяна на председателя, това означава, че трябва да напуснат коалицията, което може да бъде причина за падане на правителството, ако се внесе вот на недоверие.

♦ Бюджет 2026

Любенов смята, че изготвянето на бюджета за следващата година може да доведе до сериозно напрежение както между управляващи и опозиция, така и в рамките на мнозинството.

Той обясни, че бюджетният дефицит расте, което не позволява да бъдат направени "смели политически реформи, включително и позиции по отношение на бюджета".

