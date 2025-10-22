Снимка: Пресцентър на Президентството
-
„Топлофикация” с нов график за спирането на топлата вода в столичния кв. „Дружба" 2
-
Призив за кръводаряване: Как можем да станем редовни дарители на тромбоцити
-
Започва засичане на средна скорост по още четири пътни отсечки
-
Агресията в училище: На какви способи разчитат училищата и МОН за справяне с насилието
-
Купуваме билети за градския транспорт в София с мобилно приложение
-
При спецоперации: Заловиха фалшиви евробанкноти с изключително високо качество у нас
Учениците Матилда Матеева и Емилиян Георгиев седнаха в столовете на българските държавници
Какво е да работиш на бул. „Дондуков” 2 за един ден? Ученичката Матилда Матева стана президент , но само за днес. А в стола на вицепрезидента Илияна Йотова седна 16-годишният Емилиян Георгиев.
„Искрено ще се радвам да бъдеш мой президент не само за един ден, а защо не и за цял мандат”, с тези думи Румен Радев се обърна към Матилда.
Снимка: Пресцентър на Президентството
„Пожелавам ви никога вашите мисли да не остават затворени във главите ви”, каза Йотова.
„Спомням си за една мисъл на Тери Пратчет, която описва идеално обществено-политическата ситуация в България в момента. Не е важно да знаеш на къде бягаш, а да знаеш от кого бягаш”, каза президентът.
Снимка: Пресцентър на Президентството
А Матилда сподели, че харесва функцията на президента като обединител на народа.
„Той е нашият символ и служи като коректив на законодателната и изпълнителната власт”, каза още момичето.Редактор: Цветина Петрова
Последвайте ни