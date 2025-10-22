Какво е да работиш на бул. „Дондуков” 2 за един ден? Ученичката Матилда Матева стана президент , но само за днес. А в стола на вицепрезидента Илияна Йотова седна 16-годишният Емилиян Георгиев.

„Искрено ще се радвам да бъдеш мой президент не само за един ден, а защо не и за цял мандат”, с тези думи Румен Радев се обърна към Матилда.



Снимка: Пресцентър на Президентството

„Пожелавам ви никога вашите мисли да не остават затворени във главите ви”, каза Йотова.

„Спомням си за една мисъл на Тери Пратчет, която описва идеално обществено-политическата ситуация в България в момента. Не е важно да знаеш на къде бягаш, а да знаеш от кого бягаш”, каза президентът.

Снимка: Пресцентър на Президентството

А Матилда сподели, че харесва функцията на президента като обединител на народа.

„Той е нашият символ и служи като коректив на законодателната и изпълнителната власт”, каза още момичето.

