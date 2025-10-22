Министърът на отбраната Атанас Запрянов и генерал Фан Ван Джианг, министър на отбраната на Социалистическа република Виетнам, проведоха среща днес в рамките на официална визита на най-високо ниво на делегация от виетнамската страна в България. Основните теми, обсъдени по време на двустранните разговори, бяха сътрудничеството във военната сфера и актуалното състояние на сигурността в регионите.

„Ние високо ценим нашето традиционно приятелство, добра воля и взаимно уважение, дълбоко вкоренени в историята и укрепени през десетилетията“, каза министър Запрянов и заяви, че Виетнам е важен партньор на България в динамично развиващия се регион на Югоизточна Азия.

Той изрази увереност, че обхвата на ползотворното ни партньорство ще продължи да се разширява и в бъдеще, като акцентира върху съвместната дейност в подготовката и обучението на кадри, обмяната на опит и възможностите за сътрудничество във военно-техническата област.

По време на разговорите бяха очертани конкретни инициативи в областите на военното образование и обучение и на военно-почивното дело. В рамките на срещата министър .

