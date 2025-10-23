Днес се гледа на втора инстанция делото за изменение на мярката на бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов. Той е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за подкупи.

Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов

От прокуратурата твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите. Припомняме, че преди около седмица съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест.

Редактор: Станимира Шикова