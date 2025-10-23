11-годишно момче е пострадало при инцидент в село Гюльовца, община Несебър, след като върху него паднали части от тухлен зид. Това съобщиха от Областнатата дирекция на МВР в Бургас.

Сигналът е подаден около 15:49 ч. в сряда. При проверката е установено, че 42-годишен собственик на имот е наел двама мъже за събаряне на стара стопанска постройка.

Двама загинали и 8 затрупани след частично срутване на хотел в Германия (ВИДЕО+СНИМКИ)

По време на дейностите тухли от зида се срутили и паднали върху 11-годишното дете. Момчето е получило фрактура на десния крак и е настанено за лечение в болница в Бургас. По случая е образувано досъдебно производство, уточниха от ОД на МВР.

Редактор: Цветина Петкова