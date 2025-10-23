Здравната комисия не прие нито един от трите законопроекта за промени на Закона за лечебните заведения, но възнагражденията на младите лекари ще бъдат увеличени със Закона за бюджета на НЗОК.

Преди дни млади лекари протестираха с искане стартовата заплата на лекар без специалност да бъде 150% от средната работна в страната, увеличаване на заплащането за нощен труд и за допълнителна квалификация, както и прозрачност при зачисляването на специализации. Ще бъдат ли удовлетворени исканията на медиците?

"Всички проекти, които бяха тръгнали да предлагат и се обещаваше, че ще бъдат приети, сега тотално бяха отвхърлени. Имаше обещание, че все пак ще бъде удовлетворено нашето искане, което беше припознато от опозицията, но под друга форма", обясни в предаването "Твоя ден" по NOVA NEWS д-р Даниел Кипров. Според него увеличението няма как да стане през Закона за бюджета за Здравната каса.

Ролята на младите медици в здравеопазването: Защо недоволството сред тях продължава и какво е решението

Темата как ще бъдат отпуснати средствата коментираха и икономистите доцент Косьо Стойчев и Румен Гълъбинов.

"На практика това означава увиличаване на капитализацията за цялата година. Средствата обаче на мен не ми е известно от къде ще пристигнат. Сумата, която беше спомената, е колосална. Не мога да си представя от къде ще получат това финансиране. Това означава пълно преструктуриране на сегашния модел. Много бързо трябва да се получат тези текстове, за които се говореше, за да може цялата гилдия да получи яснота в какви условия ще бъде поставена през новата финансова година. Това е ключов модел в момента", заяви Стойчев.

"В България все още акцизите на тютюновите изделия и на алкохол са на ниско ниво, сравнени с средното в Европейския съюз. А пък след два месеца, вече като влезем в еврозоната, ние съществено трябва да променим скалата на своята акцизна политика. Така че пари за здравеопазване може да има и за младите лекари, ако ние събираме повече акцизи върху цигарите и алкохола и част от тях ги използваме в българското здравоопазване. И това е в обща линия практиката в Европа", твърди Гълъбинов.

