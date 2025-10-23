Съдът върна бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в ареста.

Според съдиите няма опасност от укриване, няма опасност да повтори престъплението, тъй като е напуснал поста на зам.-кмет. Но заради различни доказателства по делото, съдът счете, че е възможно да се извърши престъпление срещу правосъдието.

„Това е гавра. Съдът се позова на нещо, на което не се позова самата прокуратура. Извади каквото ѝ е удобно и го остави в ареста. Става въпрос за експертиза, която не е довършена”, коментира пред журналисти съпругата Даниела Барбутова.

Никола Барбутов е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи. От държавното обвинение твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите. Припомняме, че преди седмица съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест.