Снимка: БГНЕС, архив
-
Папа Лъв XIV и крал Чарлз III се помолиха за пръв път заедно в Сикстинската капела
-
Проучване: 40% от българите събират разделно отпадъците си редовно
-
Кои са най-честите онлайн измами и как да се предпазим
-
Гуцанов: Ще съм безкомпромисен към нарушения при помощите за уязвимите
-
Спортни новини (23.10.2025 - обедна)
-
Има ли смисъл от смяната на времето: Какво печелим и какво губим от 1 час разлика?
Бившият зам.-кмет на София е обвинен, че е участвал в организирана престъпна група за подкупи
Съдът върна бившия заместник-кмет на София Никола Барбутов в ареста.
Според съдиите няма опасност от укриване, няма опасност да повтори престъплението, тъй като е напуснал поста на зам.-кмет. Но заради различни доказателства по делото, съдът счете, че е възможно да се извърши престъпление срещу правосъдието.
„Това е гавра. Съдът се позова на нещо, на което не се позова самата прокуратура. Извади каквото ѝ е удобно и го остави в ареста. Става въпрос за експертиза, която не е довършена”, коментира пред журналисти съпругата Даниела Барбутова.
Съдът пусна под домашен арест Никола Барбутов
Никола Барбутов е обвинен в участие в организирана престъпна група за подкупи. От държавното обвинение твърдят, че е уреждал определени фирми да печелят обществени поръчки, но трябвало да връщат 6% от парите. Припомняме, че преди седмица съдът пусна Никола Барбутов под домашен арест.
Последвайте ни