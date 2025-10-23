До този момент не сме виждали предложението за бюджета за следващата година в КНСБ. Това, което трябва да кажем задължително, е, че системите, които обслужват сектор земеделие, тази година останаха недофинансирани. Очакваме за следващата това да бъде компенсирано. Това каза Валентина Васильонова, председател на Федерацията на независимите синдикати в земеделието, в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

„Тазгодишният бюджет беше крайно несправедлив по отношение на някои системи. Имаше само 5% ръст на разходите за персонал, а в други - той беше около 50%. Това доведе до напрежение в сектор земеделие”, обясни тя.

Лъчезар Богданов: Трябва ограничаване на разходите в бюджета, а не да се раздава на всички без ясни цели и реформи

По нейни думи в обслужващите звеното системи работят около 7000 души.

Ветеринарните лекари

Васильонова посочи, че тези ветеринарните лекари, които работят в държавната администрация, не са просто служители в нея, а хора, които работят на терен.

Тя посочи, че заплатите на тези ветеринарни лекари са много ниски. И даде пример със заплащане от 1600 лв.

Експертът каза още, че при тези здравни работници се наблюдава бърнаут, а също така са боледували от заболявания, които се разпространяват сред животните.

Васильонова каза, че трябва да има промяна в категорията труд. И допълни, че тази професия е силно подценявана.

Служителите, работещи за борбата с градушките

Заплатите на хората, които се борят с градушките, са най-ниски, посочи Васильонова. Тя почерта, че много хора напускат работа поради тази причина. И даде пример - нетна заплата от заплатата от 980 лв. Физици и инженери взимат заплата около 1600 лв., допълни експертът.

