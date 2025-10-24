София е домакин на международната конференция "България в Шенген". Тя е част от поредицата европейски инициативи, посветени на 40-годишнината от подписването на споразумението за безвизово пътуване.

В конференцията, която ще бъде открита от вътрешния министър Даниел Митов, ще участват представители на различни български правоохранителни органи, партньори от съседни държави, както и агенции от Европейския съюз.

По време на форума те ще обменят информация за използването на иновативни решения и предизвикателствата в ерата на дигитализацията и изкуствения интелект.

"По силата на Шенгенското споразумение стартира едно безпрецедентно в историята на европейския континент сътрудничество за опазване на външните граници и борба с тероризма. Днес може да се поздравим с това, че България е част от Шенген", заяви министърът на вътрешните работи Даниел Митов, който откри конференцията.

Митов посочи, че Шенген означава взаимно доворие и коментира, че страната ни премина през множество проверки, не малка част от тях и по наша собствена инициатива, след което заяви: "Минахме през много предизвикателства, миграционни потоци, пандемията от COVID, вътрешнополитическата ситуация в конкретни държави. България от години полага сериозен грижи и контролира успешно миграционния натиск. През последните години инвестираме значителни средства в защитата на границите си. България дава и ще продължи да дава обща сигурност за Европейския съюз", заяви министърът на вътрешните работи.

Шефът на „Гранична полиция“, главен комисар Антон Златанов също отбеляза пълноправното членство на страната ни в Шенген - нещо, което трябваше отдавна да се случи. "Сега вече е факт и ние се ползваме с абсолютно уважение сред европейските партньори. В момента както уважението, така и доверието към нас са на много високо ниво. Ние сме една сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурни", заяви главен комисар Златанов.

Заместник-министърът на външните работи Елена Шекерлетова посочи, че членството на България в Шенген е признателност към България за защитата на една от външните граници на ЕС.

Редактор: Ивайла Митева