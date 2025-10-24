Снимка: iStock
Парламентарната група ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо
"Такса водомер" не беше добре представена в комуникационен план. Това каза председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков и уточни, че от ГЕРБ ще предложат промените в законопроекта за водоснабдяването да бъдат оттеглени.
Припомняме, че промените бяха приети на първо четене в началото на парламентарната седмица и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява според два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите - т.нар. "такса водомер".
Ще плащаме ли „такса водомер”, без дори да ползваме вода
"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на домове, обитаеми целогодишно", поясни Нанков.
Според него ценообразуването в момента е крайно несправедливо. Предложението на ГЕРБ предвижда при до 10 куб. метра потребено количество тарифата да остане непроменена, а за над 10 куб. метра тя да бъде по-висока.
Като мотиви за оттегляне на предложението от ГЕРБ-СДС посочват няколко точки:
НС прие единна уредба за ВиК сектора, цената на водата ще се формира по нов модел
⇒ От МРРБ не обясниха добре темата и тя предизвика реакции и притеснения у гражданите.
⇒ Настоящото ценообразуване за водоснабдяване е крайно несправедливо и то не трябва да се формира на този принцип.
⇒ ПГ на ГЕРБ-СДС ще предложи, когато има нарушено водоснабдяване или влошаване качеството на водата, гражданите да не заплащат нищо.
⇒ Не трябва най-уязвимите социални групи да плащат същата цена за водоснабдяване, каквато хората, които пълнят басейните си с питейна вода.
Хасковското село Узунджово е сред най-големите в региона. В него живеят много хора - особено през летния сезон.
„Над 1800 жители има в Узунджово. Но имаме много хора, които през зимния период се прибират по градовете. Имаме и много хора в чужбина - така че много от къщите остават празни през зимата”, обясни Димитър Ничев, кмет на с. Узунджово.
Именно за такива ситуации беше предложена такса водомер - за да се покрият разходите на дружествата за това, че осигуряват постоянен достъп до вода, дори да не я ползваме с месеци. Но и именно заради това, че плащаш за нещо, което не ползваш, много хора са против.
„Не са много съгласни, особено такива като в Узунджово, които през зимата не са в селото. Българинът не обича да плаща това, което не ползва”, подчертава Ничев.
От регионалното министерство заявиха, че законопроектът е подготвян от различни правителства, но се внася сега, тъй като е условие за плащане по ПВУ. „Това е единственото обстоятелство сега да коментираме закона и той да бъде внесен от Министерския съвет в Народното събрание. Аз никога не съм подкрепял т.нар. „такса водомер” и призовавам народните представители да я отхвърлят. Идеята за „такса водомер” е била да се въведе механизъм за поддръжка на водопроводните системи по аналогия с електропреносната мрежа, за която се дължи такса”, обясни регионалният министър Иван Иванов.
