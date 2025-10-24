Първо имахме случката с „Много шум за нищо” от миналата седмица. Имам предвид гневната реч на Борисов и след това преговорите за преформатиране, които знаем как завършиха. И всичко това се случва в ситуация, която е меко казано нестабилна. Така определи положението на политическия терен в момента зам.-главният редактор на „24 часа” Юри Велев в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Според журналиста Асен Агов „един драматург, известен с името Ст. Л. Костов, пише едни комедии, които пълнят театралните салони”. По думите му „те гърмят от смях и бурни аплодисменти, защото той осмива нравите в българската политика”. Той определи тези пиеси като много показателни за политическата обстановка в България и в момента. „Това се случва преди точно 100 години. Сега все още живеем сякаш в комедия на Ст. Л. Костов, чието мнозинство е иззело колите и шофьорите на президента”, заяви Агов.

Андрей Делчев: Възможно е някои банки да откажат да работят с „Лукойл” и „Роснефт”

„Ето един комедиен ефект. Чувам онзи ден, че същият човек каза „Санкциите на „Лукойл” не са шега работа”. Това е дълбокомъдрено, но до какво води? Според мен има голямо объркване в правителството, защото влачат крак от 10 години. Не е ли комедия или комедиен акт онова, за което говори Юри? Онова избухване на същия човек след изборите в Пазарджик беше лош театър”, обясни той.

От своя страна Велев коментира: „Освен „Много шум за нищо”, Шекспир има и „Сън в лятна нощ”. Там има и феи, любов, омраза и се казва, цитирам по памет: „Ние жиевеем в сън, в който не знаем кой свят е истински – този на сънищата или реалният”.

Редактор: Петър Иванов