Обвиненият за катастрофата между Златица и Челопеч е с постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража". Това реши Софийският окръжен съд. Резултатите от съдебно-химическата експертиза показват, че обвиняемият е шофирал с концентрация на алкохол в кръвта 1,02 промила.

Шофьор загина при катастрофа с три автомобила между Златица и Челопеч

Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомври, при която загина 23-годишен мъж. Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей К., но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите. Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, упралявана от Матей и друга, управлявана от В. П., са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара.

Обвиненият за катастрофата между Златица и Челопеч шофирал с алкохол в кръвта

По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението. Задържаният изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.

В случай на обжалване делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.

