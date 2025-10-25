-
Какви изненади готвят организаторите в Бургас
В навечерието на християнския празник Димитровден Бургас се подготвя да отбележи празника с Фестивал на хляба „Българщина“. Домакин на събитието е Професионалната гимназия по туризъм, където ученици и любители на кулинарното изкуство ще представят празнични хлябове и кулинарни шедьоври, свързани с празника.
Интересни ястия на кулинарния празник в Димитровград (ВИДЕО)
„Не беше трудно да убедя хората да участват“, сподели организаторът Илияна Тодинова. Тя допълни, че за нея лично най-необичайното предложение е баница с агнешки дреболии.
Журналистът и майстор на фокача Десислава Георгиева поясни, че на фестивала ще представи италиански фокачи с български привкус. „С чубрица - така вкусът на хляба се променя коренно“, отбеляза тя.
Хората могат да опитат сладки и солени ястия – баница, димитровска питка с ябълка и още много вкусотии.
Повече гледайте във видеото.
