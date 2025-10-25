Близо половината депутати са имали неоправдани отсъствия от пленарни заседания през септември. Това показва справка, публикувана на сайта на Народното събрание.

Общо 105 от 240 народни представители не са отишли на работа, като най-много отсъствия имат от „Възраждане“- 19 депутати по 10 отсъствия, следвани от „Продължаваме Промяната – Демократична България“ – 27 депутати по три отсъствия, „Алианс за права и свободи" – 11 депутати по три отсъствия, МЕЧ – 10 депутати по три отсъствия.

Заради липса на кворум Народното събрание не заседава нито веднъж през последната седмица на септември. При неоправдано отсъствие от пленарно заседание на народния представител се прави удръжка, равна на дневното му възнаграждение.

