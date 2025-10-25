28-годишен мъж е пострадал тежко по време на лов край Велинград и е откаран с въздушна линейка в столична болница, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов, цитиран от кореспондента на БТА Николета Манджукова.

Той уточни, че инцидентът е станал по време на ловен излет в пресечена и стръмна местност в района на село Драгиново. Според очевидци пострадалият се подхлъзнал и пропаднал на близо 20 метра дълбочина в скалисто дере.

Пристигайки на мястото, екип на „Спешна помощ” е установил, че състоянието на пострадалия не позволява да бъде транспортиран по земя, тъй като крие опасност за живота му, затова е потърсено съдействие от медицински хеликоптер.

Мъжът е изваден от дерето от членовете на ловната дружинка, а впоследствие екипи на пожарната и Районното управление във Велинград са помогнали той да бъде пренесен до мястото, където е успяла да кацне въздушната линейка.

Редактор: Калина Петкова