От ГЕРБ обявиха,че ротационният принцип за председател на Народното събрание може да проработи, а мнозинството гледа към пълен управленски мандат. Опозицията от своя страна е готова за избори.

Идеята на управляващите е председателят на Народното събрание да се избира на ротационен принцип за 1 година.

Тома Биков: Готови сме за пълен мандат, няма радикални промени в управлението

„Предлагаме всяка парламентарна формация да има своя кандидат за председател за срок от една година, а в четвъртата година постът може отново да бъде зает от г-жа Киселова. Идеята не е свързана с предсрочни избори или с „домовата книга". Не мисля, че председателят на парламента е позиция, която може радикално да промени конструкцията“, заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Тома Биков.

А след временната патова политическа ситуация и поставеното на пауза функциониране на институциите през изминалата седмица – управляващите отново са убедени: в готовност са да реализират пълния си 4-годишен мандат.

Биков коментира, че не е добра идея да се сменя правителството преди влизането ни в еврозоната, както и на фона на международните конфликти.

„Ако въпросът е с кого да управляваме – отговорът е с никого. Нашите приоритети са, че България трябва да се модернизира, на първо място е върховенството на закона и най-важното - изваждането на Пеевски от ВСС, от прокуратурата, от службите. Със сигурност обаче управленията оттук нататък ще са коалиционни. Ние сме започнали разговори за приоритетите”, каза съпредседателят на ДБ Божиздар Божанов.



Приоритет номер едно през идната седмица в Народното събрание ще е план-сметката за следващата година. ОТ ГЕРБ-СДС обявиха, че проектът ще бъде внесен за обсъждане в пленарната зала. И управляващи, и опозиция са единодушни – санкциите към „Лукойл” от страна на Съединените щати поставят България в нелека ситуация.

„Ударът от санкциите усложнява положението, но имаме готовност да посрещнем предизвикателството. Надявам се да не се стига до крайни ситуации. Трябва да се направи анализ доколко можем да понесем ефекта от санкциите, а ако се наложи – ще поискаме съдействие“, посочи Биков.

Божидар Божанов: Партиите в опозиция са готови за предсрочни избори

Божанов заяви, че първо трябва да бъдат изслушани компетентните институции, които разполагат с пълната информация.

В петък правителството увери, че българските граждани могат да бъдат спокойни, тъй като държавата ни е обезпечена с достатъчно количество горива до края на тази година.

Редактор: Дарина Методиева