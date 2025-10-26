В неделя сутрин край Козлодуй е бил открит труп на млад мъж. След извършване на оглед на мястото е установено, че той е бил блъснат от моторно превозно средство, съобщиха от МВР.

По непотвърдена информация има задържан. Предполага се, че шофьорът е избягал от местопроизшествието. Все още не са ясни причините за инцидента, както и самоличността на загиналия.

