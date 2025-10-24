Снимка: iStock
Катастрофа между лек автомобил и патрулка на районното управление в Пирдоп блокира временно движението на Подбалканския път София - Бургас в района от Пирдоп до Антон.
Инцидентът е станал на входа на Пирдоп. Няма пострадали. Пробите на двамата водачи за употреба на алкохол и наркотици са отрицателни, съобщава кореспондентът на БТА в Панагюрище Деница Попова.
Извършва оглед на местопроизшествието, а движението в района е временно ограничено, уточниха от МВР.Редактор: Станимира Шикова
Източник: Кореспондент на БТА в Панагюрище Деница Попова
