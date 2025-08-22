Преследване на каруца, сблъсък между полицаи и тълпа хора, прострелян със стоп-патрон и задържани младежи – всичко това се разиграва край дерайлиралата влакова композиция до Пясъчево. Двама непълнолетни са задържани за 24 часа, след като били заловени да превозват метални части от вагоните с каруца.

Задържаха двама младежи за кражба на метал от влаковата катастрофа в Пясъчево

„По време на работа полицейски служители се натъкнали на двама младежи които с каруца превозват метални елементи от дерайлиралата композиция. Започват преследване в посока Гълъбово. Успяват да задържат единия - 17-годишен. Другият - на 14 години, бяга, като конят с каруцата продължава пътя си самостоятелно и по трасето се удря в автомобил, в който пътуват четирима души. Докато полицаите установяват самоличността на задържания, около тях се събират множество хора, които настояват момчето да бъде пуснато. Проявяват агресия спрямо униформените. Единият от тях е повален на земята и са му нанесени удари по тялото. Другият стреля във въздуха. Това не дава резултат и агресията продължава, което наложило втори изстрел. Патронът наранява крака на 43-годишен мъж. Незабавно е пристигнал екип на Спешна помощ, който установява, че нараняването е повърхностно. Задържани са и двете момчета”, разказа в ефира на „Здравей, България” окръжният прокурор Мария Михайлова.

Повече гледайте във видеото.