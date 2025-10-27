Тежка катастрофа е станала в късните часове на 26 октомври в София. Според публикации в социалните мрежи автомобил е паднал от моста на „Цариградско шосе“ при бул. „Александър Малинов“ в квартал "Младост". Пострадали са трима души на 19-годишна възраст, съобщи БНР.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в 23:49 часа, съобщиха за БНР от Центъра за Спешна медицинска помощ в столицата. На мястото са били изпратени три линейки. Пострадалите са получили камшични удари, травми на главите и комоцио. Спешните екипи са ги транспортирали до ВМА.

Снимка: Facebook група "Катастрофи в София"

Заради продължаващия проливен дъжд от сутринта в София са станали десетки катастрофи. Навсякъде са се образували огромни задръствания. Придвижването из града е силно затруднено.

