18-годишното момиче, което загина при катастрофа на пътя между Орешак и Троян в нощта срещу неделя, е имало книжка от месец. Лекият автомобил, който жертвата управлявала, излязъл от пътя, ударил се в стълб и се преобърнал по таван. Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран в лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

„Най-тежко пострадал е 17-годишният младеж”, каза в ефира на „Здравей, България” старши инспектор Деян Давидов от сектор "Пътна полиция" при ОД МВР – Ловеч.

По думите му участъкът е прав, но настилката вероятно е била мокра. „Не мога да кажа каква е била осветеността. Това дали пътниците и шофьорът са били с колани ще се установява в хода на досъдебното производство”, обясни Давидов.

Изследванията за алкохол и наркотици на загиналия водач ще бъдат направени при аутопсията. „Тя е била правоспособна. На 5 септември успешно е положила изпит. На 23 септември е получила книжката си от „Пътна полици” - Ловеч. Няма констатирани нарушения по Закона за движение на пътищата – нито преди, нито след получаване на свидетелството за правоуправление”, подчерта Давидов.

Иван Иванов от Асоциацията за квалификация на автомобилистите в България заяви, че родителите, записващи децата си на шофьорски курсове, трябва да се интересуват не от цената, а то това дали има часове по нощно кормуване.

"Отдаваме подобни случаи на слаба подготовка. Няма как да стават такива неща, ако обучението е пълноценно", заяви той. И допълни: "Когато звъните в някоя школа да питате за подготовката, правилните въпроси са: Ще има ли нощно шофиране? Ще се научим ли да работим с фаровете и светлините на автомобила? Какво трябва да наблюдаваме и от какво да се пазим? Ще има ли шофиране извън населено място, с по-висока скорост? Какво ще научи детето? Има ли подготовка на полигон, учебна площадка и т.н.? Цената трябва да бъде последното нещо, което се обсъжда. Тя не бива да е водеща при избора на учебен център или автошкола. Защото от това зависят резултатите".

