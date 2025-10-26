18-годишно момиче загина при катастрофа на пътя село Орешак - Троян, в района на квартал „Ливадето“, съобщиха от областната дирекция на МВР в Ловеч.

Инцидентът е станал тази нощ около 1:00 часа на пътя от Орешак в посока Троян. Лек автомобил на прав участък е излязъл от пътното платно и се е ударил в бетонен стълб, след което се е преобърнал. На място е починала 18-годишната водачка на превозното средство.

Пострадали са трима пътници – 22-годишен, който е откаран в троянската болница, 17-годишен, транспортиран за лечебно заведение в Плевен и още един 22-годишен мъж, който е освободен за домашно лечение.

По случая е образувано досъдебно производство под ръководството на Окръжна прокуратура.

Редактор: Цветина Петкова