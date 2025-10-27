Няма поскъпване на основните хранителни продукти при цените на едро спрямо миналата седмица. Това стана ясно от редовния брифинг на Комисията по стокови борси и тържища.

Запазва се стойността от 97 лева на потребителската кошница с основни хранителни продукти на едро. Поскъпване се наблюдава при краставиците, доматите и свинското месо. По-ниска цена има при кашкавала, пилешкото месо и брашното.

Потребителската кошница тази седмица – с 2 лв. по-скъпа

„За изминалата седмица няма промяна. Продължава един нормален и спокоен пазар с обичайно пазарно взаимодействие, без каквито и да е негативни явления. Макар че вече са налице всички условия да наблюдаваме наченки на процеса на есенното-зимното поскъпване, има доста словесна спекула – често се сравняват несравними качества и се представя недобра информация. За щастие, пазарът реагира доста различно от това, което се говори”, заяви Владимир Иванов, председател на Комисията по стокови борси и тържища.