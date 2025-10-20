Снимка: iStock
Продуктите от първа необходимост вече струват 97 лева
С два лева е поскъпнала потребителската кошница през изминалата седмица. Така тя вече е на стойност 97 лева, отчетоха от Държавната комисия по стокови борси и тържища на редовния си брифинг.
Поскъпването е в рамките на нормалното за есенния сезон и няма външни влияния или такива, свързани с еврозоната, казват от Комисията.
КЗК: Надценките на храните стигнаха до 90%
През седмицата са поскъпнали доматите, краставиците и кашкавалът. По-евтино купуваме червен пипер, лимони и киселото мляко.
„Нищо особено като тенденция - в рамките на нормата е, няма изкривяване на пазара. Главно е влиянието на сезонния фактор. Става въпрос за пазар на едро, това са индикативни стойности и могат да послужат на потребителите да се ориентират. Това са средни цени, в тях има и ниско, и високо качество и всеки може да прецени какво качество иска да купи и на каква цена”, обясни председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов.Редактор: Калина Петкова
