Откриха и предадоха на родителите му 8-годишното дете, намерено само в района на Младежки център - Добрич. Майката на момченцето, което тичало по улица "Кирил и Методий" в посока площад "Стария орех", го е прибрала от Първо районно управление

По-рано органите на реда отправиха за съдействие за откриване на родителите на малчугана и установяване на неговата самоличност, съобщава кореспондентът на БТА в Добрич Павлина Живкова.

