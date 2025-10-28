-
-
-
-
-
-
Вицепремиерът посочи, че 30% от необходимите изделия трябва да бъдат произведени в България
България трябва да отделя повече средства за отбрана. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев по време на откриването на Регионална среща за отбраната. По думите му подобен тип инвестиции трябва да се разглеждат като възможност.
„Трябва да инвестираме повече в способностите на въоръжените сили. Това е цената, която трябва да платим, за да пазим суверенитета си, свободата си, земята си. Груба сметка показва, че в интервала 2026 г.- 2030 г. България трябва да инвестира в отбрана трябва около 40 млрд. лв. Това означава, че трябва да инвестираме около 8 млрд. лв. в оборудване, в активи. Мисля, че е напълно реалистично да си поставим амбизиозната цел поне 30% от необходимите изделия да бъдат произведени в България”, коментира Дончев.
България и „Райнметал“ подписаха договора за изграждане на завод за барут и боеприпаси
„Задачата е ясна - освен традиционните видове въоръжение, трябва да има силен акцент върху всичко, базирано на нови материали, микронизация, изкуствен интелект. Трябва не е просто да произвеждаме дронове, трябва да произвеждаме много на брутално ниска цена”, каза още вицепремиерът.Редактор: Цветина Петрова
