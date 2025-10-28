Снимка: iStock
Банките ще трябва да изпращат информация за новите кредитополучатели по-бързо
БНБ вече ще изисква от банковите клонове да изпращат информация за новите кредитополучатели по-бързо. Това ще се случва за максимум 2 дни, а не за 5, както е в момента. Промяната ще влезе в сила от 01.02.2026 година и е стъпка, която би могла да намали кредитните измами, за които неведнъж сме разказвали в рубриката „Високо напрежение”.
Десетки хора споделиха пред NOVA, че са попаднали в капана на измамници, които са ги убедили, че ще могат да изтеглят фиктивен кредит срещу комисионна. Били са подтикнати да изтеглят няколко кредита в един ден от няколко различни банки и да предадат парите на хората, които след това изчезват безследно.
„Животът ми се преобърна”: Мъж стана жертва на измама за стотици хиляди
След разказите на потърпевши се повдигна въпросът за твърде бавното обновяване на кредитния регистър, заради което една банка може прекалено късно да разбере, че друга вече е отпуснала заем на дадено лице и да отпусне нов такъв на същия човек. Именно тази слабост на системата доведе до истории на длъжници към четири банки, които и днес изплащат кредити за над 300 000 лева. Припомнете си историята ТУК.
Остава въпросът дали срокът от 2 дни, който предстои да бъде даден на банките, ще е достатъчен, за да спрат още такива кредитни измами.
