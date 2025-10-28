БНБ вече ще изисква от банковите клонове да изпращат информация за новите кредитополучатели по-бързо. Това ще се случва за максимум 2 дни, а не за 5, както е в момента. Промяната ще влезе в сила от 01.02.2026 година и е стъпка, която би могла да намали кредитните измами, за които неведнъж сме разказвали в рубриката „Високо напрежение”.

Десетки хора споделиха пред NOVA, че са попаднали в капана на измамници, които са ги убедили, че ще могат да изтеглят фиктивен кредит срещу комисионна. Били са подтикнати да изтеглят няколко кредита в един ден от няколко различни банки и да предадат парите на хората, които след това изчезват безследно.

