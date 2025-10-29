Вижда се краят на руския петрол и газ в Европа. Въпрос на няколко месеца е. Такова мнение изрази в ефира на „Твоя ден” Димитър Лилков, изследовател в „Мартенс” – Център за европейски изследвания в Брюксел.

„Четвърта година сме от инвазията в Украйна и от индиректната война, която Руската федерация води с нас по отношение на енергетиката. Не мисля, че сме в извънредно нова ситуация или някой е толкова неподготвен за това, което се случва. Още през 2022 г. имаше енергийна криза заради това, което „Газпром” прави. Европа е подготвена. Преди няколко дни се вкара нов пакет санкции, специално за енергетиката, чрез който Европа и САЩ таргетирано санкционираха „Роснефт” и „Лукойл”. Допълнително Европа казва: „От началото на 2027 година спираме доставките на втечнен природен газ от Русия, които в момента захранват част от Европа. Това се планира и се задейства. В момента американските санкции ще ударят доста европейски държави пряко. Имаме няколко седмици за вземане на сериозни решения в много държави относно руския петрол”, поясни той.

ЕК очаква от България информация по отношение на казуса с „Лукойл”

Според него е възможно България да поиска отсрочка за санкциите. По думите му в Европа всяка държава си има резерв на горива за около 90-100 дни, но едва ли ще се стигне до използването им.

