Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов остро разкритикува финансовата политика на управляващите и предупреди за опасна тенденция на ускорено държавно задлъжняване, която според него може да доведе България до „предфалитно състояние“.

„Предвижда се темп на задлъжняване от 70 милиона лева на ден през следващата година. Това показва огромното лицемерие на управляващите, които преди критикуваха Румен Радев за един милион дълг дневно, а сега сами стигат до седемдесет пъти повече“, добави Костадинов.

Рекорден дълг и липса на реална икономика

По думите му, държавата вече се задължава с около 52 милиона лева дневно, заради изтеглените близо 19 милиарда лева заеми. „Всички показатели сочат, че България е в състояние на предфалит. Ние сме трети по ръст на задлъжнялост в Европейския съюз, без да имаме реална икономика. През страната просто минават парични потоци, които после изтичат навън“, коментира той.

Костадинов прогнозира, че след евентуалното влизане в еврозоната от 1 януари 2025 г. „българските банки ще бъдат изпразнени от съдържание“, тъй като част от резервите им ще бъдат пренасочени към други държави.

„Ще настъпи перфектната финансова буря, ако това съвпадне с икономически натиск“, каза още той.

Лидерът на „Възраждане“ нарече проектобюджета „фикция“, изтъквайки, че правителството не може да го върже без нов заем. „Ние вече сме в дългова спирала. Краят ѝ, както пише във всеки учебник по икономика, е един – фалит. Можем само да гадаем мащаба, но е ясно, че ще има огромна задлъжнялост“, заяви Костадинов.

Той обвини управляващите партии – ГЕРБ, ПП–ДБ и ДПС – в споделена вина за финансовата криза: „Не съм адвокат на Асен Василев, но нека не забравяме, че ГЕРБ управляваха заедно с него. Сега се опитват да се разграничат, но това е тяхна обща отговорност“, подчерта той.

Според Костадинов единственият начин да се запазят доходите и да се намали натискът върху бюджета е чрез орязване на раздутата държавна администрация.

„При спад на приходите и инфлационен натиск, ако няма съкращения, заплатите ще паднат. Единственият начин да се поддържа нивото е да се теглят огромни кредити. Така управляващите просто купуват време, продавайки бъдещето на България“, каза той.

Редактор: Цветина Петкова