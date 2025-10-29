България е на 61-о място от 143 държави в целия свят по върховенство на правото. Тя се представя по-зле от Сенегал, Косово и Южна Африка, съответно те са на 58-мо, 59-то и 60-то място. Преди нас са и страните в Европейския съюз без Унгария, която в класирането заема 79-то място.

Това показват данните на Световния проект за справедливост. Това е независима, организация, която работи за утвърждаване на върховенството на закона.

Един от факторите, по които проектът измерва върховенството на правото, е степента, в която законът обвързва и ограничава управляващите. Другите - отсъствие на корупция, основни права, регулации, гражданско правосъдие, наказателно правораздаване.

