Снимка: Стопкадър
-
Заради Бюджет 2026: Синдикати готвят протест
-
Източното крило на Белия дом: Историята на един от символите на САЩ и амбициите, които го разрушиха (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спортни новини (29.10.2025 - късна)
-
Насилието в училище: Как учениците оценяват мерките срещу агресията
-
Започнаха номинациите за "Човек на годината": Търсят се доблестни хора, отдадени на правозащитни каузи
-
„Факелът на познанието": Шествие в чест на будителите премина в Бургас
Лекари от ИСУЛ осъществиха уникалната операция
Спасиха ръката на 17–годишно момче в Клиниката по ортопедия и травматология на болница„ Царица Йоанна – ИСУЛ”.
След неуспешно лечение в друго лечебно заведение пациентът се бори с тежка инфекция в продължение на година и половина. Ръката на момчето е спасена благодарение на множество интервенции и костна трансплантация на биологично активно стъкло.
Трима души получиха шанс за нов живот благодарение на донорска ситуация в Пловдив
„Доста неща научих и разбрах какво е да си болен, какво е да си загубиш здравето и изобщо не е приятен урок. Екипът в болницата е от страхотни хора, страхотни професионалисти. В момента мога да стоя и да говоря с вас благодарение на тях”, каза пациентът Деян Делчев.
„За мен лично е успех, че едно младо момче, дете все още, е спасено от нещо изключително страшно. За съжаление, функцията му ще остане трайно ограничена в предмишницата”, посочи ортопедът д-р Симеонов.Редактор: Дарина Методиева
Последвайте ни