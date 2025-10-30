Всяка сутрин милиони хора по света посягат първо към чашата с кафе. Но идеалната температура на тази напитка се оказва по-сложен въпрос, отколкото изглежда. Нови данни показват, че кафето, което е приятно за пиене и не изгаря езика, всъщност е толкова горещо, че може да причини изгаряне при контакт с кожата.

Според изследванията оптималната температура на кафето е между 60 и 65 градуса - диапазон, който позволява пълно усещане на вкуса, без да се изгаря езикът. Но същата тази температура би могла да причини термично увреждане на кожата при продължителен контакт - детайл, който поставя въпроса колко „безопасна“ всъщност е любимата ни напитка.

Температурата, при която се сервира кафе, зависи от вида и стила на приготвяне, но има ориентировъчни стандарти:

🔹 Еспресо

Сервира се при 60–75 градуса. По-висока температура от 80 градуса вече може да изгори езика и да промени вкуса.

🔹 Филтърно, шварц кафе

Оптимално около 65–80 градуса, защото обемът е по-голям и бързо изстива.

🔹 Капучино, лате, мляко с кафе

Обикновено 55–65 градуса, тъй като млякото се загрява до около 60, защото над тази стойност започва да губи сладост и аромат.

Кафето се екстрахира при по-висока температура — около 90–96 градуса, но се сервира малко по-охладено, за да е приятно за пиене.

Кожата е много чувствителна към температура и дори течност от около 60–65 градуса може да причини силна болка и изгаряне за секунди.

Ефект на горещи течности върху кожата

• ~50°C Неприятно горещо, но обикновено поносимо за кратко;

• 55–60°C Болезнено - възможно изгаряне от първа степен при продължителен контакт;

• 65–70°C Нетърпима болка и второстепенно изгаряне за 1–2 секунди;

• >70°C Може да предизвика сериозни изгаряния почти мигновено.

Затова баристите внимават много - напитката трябва да е ароматна, но безопасна за пиене, не вряла.

Ако случайно човек разлее кафе върху кожата си, дори при тази температура, трябва веднага да се охлади мястото с хладка вода (не ледена) за 10–15 минути, за да се ограничи увреждането. И да - дори приятно горещото кафе от 65°C върху кожата се усеща като изгаряне.

Устата и кожата възприемат топлината по различен начин и това се дължи на анатомия, физиология и еволюция. Ето как:

► Разлика в структурата на тъканите

→ Кожата е покрита с рогов слой и има много топлинни рецептори на повърхността, които реагират моментално, защото трябва да предпазват тялото от изгаряне.

→ Устната кухина (език, небце) има влажна лигавица, без рогов слой, и топлината се разсейва по-бързочрез течността (слюнката).

→ Така топлината не се натрупва на повърхността, както върху кожата, а се разпределя.

Снимка: iStock

► Терморецептори и праг на болка

В устата има терморецептори, но по-малко болкови рецептори на квадратен милиметър от кожата.

Освен това устната кухина е свикнала с по-високи температури (топли напитки, храна, дишане на топъл въздух), затова прагът за болка там е около 65-70°C — докато на кожата е около 43-45°C.

► Слюнката като защита

Слюнката действа като естествен топлинен буфер - абсорбира част от температурата и я разсейва преди да достигне до тъканите. Така дори кафе на 65°C се усеща топло и приятно, без да предизвиква изгаряне (освен ако не го задържиш твърде дълго в устата).

► Психологически фактор

Мозъкът свързва топлината в устата с удоволствие, уют, сигурност (например като при топла храна или напитка през студен ден). На кожата обаче същата температура се интерпретира като заплаха - защото е сигнал за възможно увреждане.

→ Устата е изградена така, че да понесе повече топлина без болка, благодарение на влажността, слюнката и по-различното разположение на рецепторите.

→ Кожата е "алармена система", а устата - "сензор за удоволствие".



Където науката среща удоволствието: Как езикът „разбира“ температурата на кафето и защо разликата между 60 и 70°C може да е решаваща за това дали нещо е блажено топло или болезнено горещо?

► Как езикът усеща топлина

В този орган има специални клетки – терморецептори, които изпращат сигнали към мозъка чрез различни нерви. Два от тях са най-важни:

→ TRPM8 – активен при студено (например мента).

→ TRPV1 – активен при високи температури (над 43°C).

Когато пиеш кафе, TRPV1 рецепторите се активират. Но не всички еднакво - те „запалват“ постепенно, според температурата.

► Зоната на удоволствие: около 58–63°C

→ При тази температура: TRPV1 рецепторите се активират леко, което създава усещане за топлина и комфорт, без болка.

→ Топлината подсилва ароматите и вкусовите молекули на кафето — те се изпаряват повече, затова ароматът е по-богат.

→ Езикът усеща баланс между сладост и горчивина, защото вкусовите рецептори работят най-добре именно в този диапазон.

Снимки: iStock

►Зоната на болка: над 67–70°C

→ Когато температурата мине 67 °C: TRPV1 рецепторите „светват“ на максимум - мозъкът ги интерпретира като болка, не просто топлина.

→ Вкусът вече се губи, защото рецепторите за сладко и кисело се „изключват“ при такава температура.

→ Небцето и езикът могат буквално да се опекат - получава се онова познато усещане на „опарено небце“.

► Защо мозъкът го възприема като приятно

Когато топлината е точно под прага на болката, мозъкът отделя ендорфини - естествени вещества на удоволствието.

Така „топло“ става буквално приятно, не само физически, а и емоционално.

Накратко

58–63°C → топло, ароматно, приятно;

65–67°C → гранично горещо;

70°C+ → болка и изгаряне.

Редактор: Цветина Петкова