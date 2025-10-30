Жители на софийските квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава, заради липсата на сметоизвозване.

До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.

Редактор: Калина Петкова