Снимка: БТА
-
Софиянци излязоха на протест срещу застрояването на детска площадка
-
Общински или частен терен: Премахват паркинг в столичния квартал „Витоша”
-
Заради Бюджет 2026: Синдикати готвят протест
-
Източното крило на Белия дом: Историята на един от символите на САЩ и амбициите, които го разрушиха (ВИДЕО+СНИМКИ)
-
Спортни новини (29.10.2025 - късна)
-
Спасиха ръката на 17-годишно момче
Според хората кризата с боклука се задълбочава
Жители на софийските квартали „Люлин“ и „Красно село“ излизат на протест. Причината е кризата с боклука, която продължава близо месец. Очаква се протестиращите да блокират движението на кръстовището на бул. „Царица Йоана“ и „Петър Дертлиев“. Според хората кризата с боклука се задълбочава, заради липсата на сметоизвозване.
До тук се стигна, след като договорите за сметопочистване на „Люлин“ и „Красно село“ изтекоха, а столичният кмет заяви, че няма да подпише договор на необосновано висока цена за сметоизвозване.Редактор: Калина Петкова
Последвайте ни