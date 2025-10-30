Снимка: БГНЕС
-
-
-
-
-
-
Ивайло Мирчев му даде папката в парламента
Бойко Борисов се подписа за оставката на шефа на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев, след като депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев му даде папката в парламента.
ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на КПК. ГЕРБ иска закриване на комисията
„Имаме много рядко събитие – г-н Борисов е в залата. Той обеща да подкрепи оставката на г-н Славчев. Бяхме доста добронамерени, оставихме папката с оставката на рояла в НС, но това не се случи. Разчитам на мъжката дума на Борисов - след като е казал, че ще подкрепи оставката, да го направи. Папаката е пред мен и ще му я дам сега”, заяви Мирчев от трибуната в парламента.
Според ДБ Антон Славчев го очаква "мрачно бъдеще, след като депутат като Бойко Борисов е подписал за отстраняването му".
Припомняме, че ПП-ДБ събира подписи за оставката на председателя на КПК, а ГЕРБ поиска закриване на комисията.
